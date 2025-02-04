港隊逾100人代表團征哈爾濱
哈爾濱2025亞洲冬季奧運會（亞冬運）將於本周五揭幕，中國香港代表團的運動員、教練團隊及醫療人員等陸續前往哈爾濱，備戰這項大賽。
港協設專頁發放最新賽果
港隊代表團今屆派出超過100名運動員出戰6個分項賽事，人數是歷來之冠。港協暨奧委會副會長兼哈爾濱2025亞冬運港隊團長霍啟剛表示：「香港運動員來到國家有名的冰雪之城哈爾濱，參與亞洲最大型的冬季綜合運動會，與其他高水平的選手較量，別具意義。我期待看到他們在冰與雪的賽場上綻放熱情，全力發揮，讓我們一同為港隊打氣！」同時，港協暨奧委會並已開設亞冬運專頁https://2025awg.hkolympic.org/zh/，發放港隊的最新消息及賽果 ，並鼓勵市民緊貼港隊動態，支持香港運動員。
值得一提，即使周五才正式開幕，但部分比賽已率先展開，港隊在男、女子冰球項目均會出戰首場比賽，被列在男冰C組的港隊，會對戰澳門，力求爭勝，而港女隊（圖）則在編在B組，首戰迎對哈薩克。
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