「雙黃」合璧港隊成功護級

以黃澤林及黃俊鏗作為台維斯盃網球賽骨幹的港隊，上周六（1日）起一連兩天出戰世界二組的護級關鍵戰，作客硬撼非洲球隊納米比亞。「雙黃」繼在首日單打取得1勝1負後，翌日「雙黃」聯手在雙打獲勝，及後世界排名165的黃澤林乘勇出戰單打，兩盤都要打到入Tie Break，結果黃澤林以7比6（7比2）、7比6（10比8）險勝Connor van Schalkwyk，協助港隊以總場數3比1勝出，宣告護級成功。

鄭明哲︰提升「香港隊」品牌水平 港隊今季續留世界二組爭逐，並於9月出戰首圈賽事，首任領隊的中國香港網球總會長鄭明哲在社交平台分享喜悅，並強調近年主推的「香港隊」品牌，肯定可再提高水平及形象，以助推動網球發展。

鄭明哲在留言道︰「在作客情況下比賽毫不容易，我對球員的表現感到十分自豪……在台維斯盃賽場任何事情都可能發生，今次戰況實在難分難解。」他又勉勵隊員及年輕一輩繼續努力，讓香港網球成為具價值的品牌︰「港隊成員們目前還很年輕，確實需要時間和資源來栽培，我希望年輕一輩能共同實踏『香港隊』理念，創造『香港隊』品牌，提升香港網球水平及形象。」鄭明哲還認為「香港隊」品牌可吸引更多資源推動網球發展，讓社區及不同階層都能參與網球，兩者有着緊密的關係。