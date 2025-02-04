大埔開操團拜新援巴迪亮相

李志堅

港超聯球會大埔昨在大埔運動場舉行蛇年首課操練，並同時宣布簽入能司職翼鋒及進攻中場的哥倫比亞球員奇雲巴迪（Kevin Padilla），主教練李志堅希望加強陣容深度，令球隊演出更加穩定。

「綠戰士」是日舉行蛇年首課操練，但早前於聯賽對傑志一役，傷出的馬卡雷拿及韋法頓僅作壁上觀。值得一提，現年23歲的新援奇雲巴迪亦有亮相，這位哥倫比亞攻擊好手2023年曾助Junior FC，奪得哥倫比亞頂級聯賽冠軍，今次為他首次外流。而領隊兼副主席葉志雄則於收操前現身，向職球員派利是，並拍攝大合照。

堅Sir︰可加強陣容深度 主教練李志堅收操後受訪，承認馬卡雷拿受傷，令球會加快動作簽入奇雲巴迪，盼能加強陣容深度：「雖然馬卡雷拿同韋法頓傷得唔算好嚴重，但要再睇報告先知抖幾耐，所以加快動作簽新球員。而巴迪個人能力唔錯、速度快，應該適應到港超嘅風格，令我哋可以調入有相應實力嘅球員幫手。」

連同早前加盟的帕特華維迪及峇夏比，不計已外借離隊的比迪高，大埔陣中外援人數多達11人，「堅Sir」形容情況正常：「每場波可以派6個外援落場，如果我哋要爭取成績，就更加要多幾個外援替換。今季聯賽踢3循環，條路咁長，邊個捱到最後，邊個就贏。」■圖、文：鄧文滔、文嘉靖