康仁福建 搶季席火併 香港東方

康仁福建李察士

至於今晚甲一頭場，則為康仁福建對香港東方的季軍戰第二回合。首回合勝出的福建，只差１勝即可繼2015年後再奪「3哥」席位。另邊廂香港東方部分球員於同日出征東超EASL關鍵戰役，G2未能夫添的「藍軍」誓要傾盡所有，期望能扳回一勝保持殺入前3的機會。（港台電視32及on.cc東網周二晚7時同步直播）

季軍戰首回合香港東方僅得8人輪替，雖然第3節憑梁兆華、蘇利文等主力挺身而出一度反超前，惟尾段體能明顯下降，終在3場2勝的系列賽中落後0比1。該仗梁兆華攻入全隊最高的23分，蘇利文亦貢獻17分、6個籃板，惟外圍投射命中率不佳，防守上亦不時出現漏洞，成為吞敗的主因。

吳委峻︰人腳唔齊要更落力 今仗香港東方仍要「分兵」出戰東超EASL，只能以有限人腳應戰，其中上仗獲派上陣逾20分鐘的小將吳委峻（Rex），全場被對手緊貼防守僅得2分，Rex希望今仗能有所突破，並以球隊贏波為先：「希望可以為球隊分擔多一些進攻壓力，在防守方面也要再做得更好。」Rex續道：「球隊會圍繞針對對手的個人特性去做防守部署，限制他們的個人發揮。雖然有大部分主力出戰東超，但是全隊的心態並沒有受到影響，反而會更加落力去打，對我而言會想把握這個來之不易的出場機會和時間。」

康仁福建只要今晚再下一城，即可提前鎖定季軍，同時也是球隊繼2015年後重奪季軍席位。G1福建華將許烜行爆發獨得26分，加上李察士貢獻14分、12籃板「雙雙」奠勝，但福建全場曾出現多次失誤，一度送出領先12分優勢，幸好隨着對手體力不繼乘機收復失地，因此今仗福建在傳波及組織方面需要更加集中，方能穩住勝利。

香港東方吳委峻