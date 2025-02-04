港台電視32 × on.cc東網 同步直播：甲一冠軍戰Game2 南華乘勇再鬥永倫

南華安德拉

甲一男籃冠軍系列賽時隔8年再演「紅黃對決」，南華G1憑曾湛元發威，以102比83力挫永倫，5場3勝制系列賽領先一場，主帥羅意庭賽後欣喜表示「有人接班」。兩軍將於今晚尾場於修頓場館再度登場，「黃金戰士」能否反彈扳回一城，還是士氣如虹的「紅軍」再搶一勝？（港台電視32及on.cc東網周二晚8時40分同步直播）

南華上場對永倫打出精彩一仗，一度領先多達35分，終以102比83勝出。南華控衞曾湛元交出「MVP」級別表現，全場16射11中，轟全場最高兼今季新高的31分，外加7籃板4助攻。南華該戰明顯有備而來，眾將表現稱職，除曾湛元之外，朱亮、安德拉、蘇柏軒及葉耀邦都有雙位數得分。

永倫方面，「進攻雙核」泰那和蓋帝斯上半場各取11分及14分，惟二人下半場沒有得分，成為「黃金戰士」致命傷，11分及14分亦屬今季對南華新低。其實球隊第4節由韓天次和周迎堅率領後備力量傾力反撲，打出一段20比2猛烈攻勢，令人眼前一亮，如能更早階段有此表現，相信戰況會更加激烈。泰那今季對南華最高曾轟進34分，蓋帝斯體力充足的話亦有力在禁區呼風喚雨，兩人能否及時回勇成為永倫G2爭勝關鍵。

羅意庭︰照舊由防守做起 南華在總決賽5場3勝的系列賽先拔頭籌，主帥羅意庭對戰果表示滿意：「我們在訓練上着重部署防守泰那的方法，今場球員執行度很高，亦成功將對方主將的得分限制在十多分。」

南華相隔8年再次與永倫爭冠，羅意庭亦是其中一員，他開心表示球隊終於有人接班：「這是教練團最想看見的事，希望可以將我以前的經驗分享給他，亦希望他無論打甚麽比賽，落到場都能交出好表現，不斷進步比以前的我更加強、更加厲害！」他透露球隊已於農曆年初二復操，全力爭取冠軍。

甲一男籃季後賽賽程

冠軍戰

1月26日 第1場 永倫 83:102 南華

2月4日 第2場 南華Vs永倫

2月6日 第3場 永倫Vs南華

2月11日 第4場 （待定）

2月13日 第5場 （待定）

季軍戰

1月26日 第1場 香港東方 71:79 康仁福建

2月4日 第2場 康仁福建Vs香港東方

2月6日 第3場 （待定）

今日賽程

地點：灣仔修頓室內場館

時間：7:00pm 康仁福建Vs香港東方（季軍戰G2）

8:40pm 南華Vs永倫（冠軍戰G2）

票價：90元、長者及學生優惠票60元

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