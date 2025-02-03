保加利亞站青年世盃 港男佩摘銅創歷史

由何柏霖、謝匡泓、李俊林及黃子桓組成的香港男子佩劍代表隊，上周六晚出戰保加利亞普羅夫迪夫站佩劍青年世界盃團體賽，4人同心協力打入準決賽，雖然其後以33比45不敵意大利，但季軍戰在逆境下憑李俊林於第8局打出9比5、以及「守尾門」的何柏霖單局狂勝10比4，最終以45比44反勝美國摘銅，奪得港隊男佩史上首面青年世界盃獎牌。

港隊今站派出何柏霖、謝匡泓、李俊林、黃子桓及雷鑑津出戰個人賽，謝匡泓打入64強成績最好，其後港隊轉戰團體賽，首圈以45比19輕取英國，16強遇上賽事2號種子烏茲別克，港隊在尾段遭對手狂追下仍能沉着應戰，以45比43刺走對手晉級8強，小將乘勝追擊，再以45比37淘汰勁旅匈牙利，勇闖4強。

「決一劍」擊敗美國 港隊4強面對另一強敵意大利陷入苦戰，終以33比45落敗無緣決賽，調整過後出戰銅牌戰，力撼賽事頭號種子美國，港隊一度落後20比30，但眾將未有言棄，最後3局急起直追，其中李俊林在第8局贏9比5追至35比40，「守尾門」的何柏霖更刺出10比4，最終港隊以「決一劍」方式反勝美國，首奪賽事銅牌。

李章杰報道