加時險勝北區標準流浪闖關

昨日於大埔運動場上演的「足總盃」首圈賽事，由標準流浪對北區，兩隊法定時間踢成1比1，流浪憑劉智樂加時入球奠勝，最終以2比1淘汰北區，3月1日將與理文爭入4強。

足總在開賽前個半小時，宣布2024/25「足總盃」獲冠忠巴士集團有限公司冠名贊助，贊助金額為每年港幣30萬元，為期兩年，今屆足總盃亦正式命名為「冠忠巴士六十周年足總盃」。比賽初段戰況膠着，13分鐘北區先獲機會，古杜拉推大位起腳僅中網側。6分鐘後北區再接再厲，艾利安禁區頂罰球直射，盧兆崎飛身撲出，但隨後的角球攻勢，古杜拉頭槌二傳，舒拉普門前抽入，21分鐘為北區先開紀錄。流浪臨完半場追平，劉智樂策動反擊，伊巴謙大步推入禁區單刀得手，兩隊1比1完半場。

劉智樂單刀奠勝 易邊後59分鐘，劉智樂突破後起腳，惟角度太正。形勢變得被動的北區，之後派出新援李珉宇上演「地標戰」，79分鐘，古杜拉交前，肯迪入楔起腳僅僅斜出。補時階段流浪差點絕殺，惟無論伊巴謙的冷箭、林堂真插水式頭槌以及巴拉克近射，同樣逃不過龐焯熙十指關，法定時間踢成1比1。加時上半場流浪反超前，103分鐘伊巴謙踢前，劉智樂單刀破網，下半場伊巴謙踢跌艾利安，被球證「兩黃一紅」逐離場，流浪10人應戰。多踢1人的北區始終未能扳平，標準流浪終險勝2比1，躋身8強。

圖、文：李浚湣