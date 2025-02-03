「雙藍會」大爆發 傑志派3蛋升做3哥

昨晚「中銀人壽香港超級聯賽」爆發「雙藍會」，傑志坐鎮旺角大球場，硬撼剛剛重奪「高級組銀牌」的東方。最終「藍鳥」憑迪美路夫、費蘭度及利亞倫各入1球，以3比0打破對方今季聯賽不敗金身，全取3分後暫上升第3位，保持爭標機會。

「藍鳥」今場派出泰利把守最後一關，顏卓彬、利亞倫及費蘭度控制中場，支援迪美路夫及祖連奴數胡；至於東方由梁振邦和拿亞鎮守中路，馬高斯及顧斌負責派牌，協助巴科爾與費利浦薩爭取入球，於銀牌決賽傷出的林衍廷缺陣，巴杜姆則未列入大軍名單。

開賽僅8分鐘，傑志就打破缺口，馬查度右路傳中，迪美路夫無人看管下，輕鬆頂成1比0。兩分鐘後東方幾乎追平，拿亞接應角球頭槌攻門，被泰利擋出底線。31分鐘，傑志再添紀錄，利亞倫逼甩顧斌腳下球後送出直線，迪美路夫再回傳，助攻費蘭度射成2比0，上半場補時階段，祖連奴接應費蘭度傳送後勁射，被葉鴻輝撲出，利亞倫及時趕及補中，「藍鳥」遙遙領先3球完半場。

東方換邊後希望收復失地，但54分鐘突然以廖富源入替葉鴻輝。62分鐘，「藍鳥」策動反擊，迪美路夫接應馬查度傳中，射地波柱邊出界。傑志攻勢不斷，4分鐘後顏卓彬助攻迪美路夫起腳，被拿亞成功護空門，隨後雙方未再增添紀錄，傑志贏3比0完場，兼令東方今季首次於聯賽吞敗。

卡度素：證明有衝冠能力 傑志主教練卡度素賽後表示，球隊連續擊敗大埔和東方，證明有力衝擊聯賽冠軍：「我哋近兩場對住爭冠對手，都順利贏波，證明球隊有力爭聯賽冠軍，希望Keep住。」談到傷兵狀況，卡度素指明加索夫要養傷多10周才能復出，慈英則有待提升狀態。

圖/文：鄧文滔、文嘉靖