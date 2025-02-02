2月2日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
02月02日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
劍擊青年世界盃林浩朗摘銅
（Fb圖片）
香港劍擊隊17歲花劍新星林浩朗（右），上周五在克羅地亞薩格勒布出戰青年世界盃分站，過關斬將後勇闖4強，雖然不敵俄羅斯劍手，但仍摘下生涯首面銅牌，並且成為香港史上第5位登上青年世界盃頒獎台的男花劍手。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20250202-0202_00286_017/劍擊青年世界盃林浩朗摘銅
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc