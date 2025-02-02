體育

劍擊青年世界盃林浩朗摘銅

（Fb圖片） （Fb圖片）
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香港劍擊隊17歲花劍新星林浩朗（右），上周五在克羅地亞薩格勒布出戰青年世界盃分站，過關斬將後勇闖4強，雖然不敵俄羅斯劍手，但仍摘下生涯首面銅牌，並且成為香港史上第5位登上青年世界盃頒獎台的男花劍手。
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