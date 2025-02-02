鬥到12碼世界香港明星好波獻球迷

蛇年賀歲盃昨晚在香港大球場上演，世界明星隊與香港明星隊合演入球騷，法定時間踢成3比3，互射12碼第6輪盧均宜射失下，香港明星隊以總比數8比9飲恨。

兩隊陣容星光熠熠，世界明星隊由施治把關，卡富、盧斯奧和艾殊利高爾組成3後衞，卡卡與夏薩特擔正，香港明星隊由范俊業任龍門，陳偉豪鎮守後防，黃洋在中場掃蕩，李健和、李康廉分任兩翼支援陳肇麒。

李康廉兩度射破施治 適逢農曆新年，大會開賽前舉行醒獅點睛儀式，卡卡及沙格拿於熱身後更為場邊球迷簽名，毫無架子。初段世界明星隊先獲機會，大衞施華左腳勁射僅僅斜出。6分鐘李康廉左腳扣過對方後衞後，起腳被施治擋出。香港明星隊在36分鐘領先，陳肇麒突破越位後橫傳，由「康廉」近門射入，惟世界明星隊極速追平，夏薩特傳交傑斯，後者勁射扳平1比1。臨完半場安基斯交出直線，「康廉」推足大半場後再度破網，半場香港明星隊領先2比1。

易邊後僅4分鐘，鞠盈智及陳肇麒合作撞牆，由「阿智」成功笠死占士成3比1。世界明星隊不甘示弱，67分鐘加利卡希爾施頂中柱。7分鐘後傑斯傳中，路爾斯加西亞門前頂成2比3，完場前施斯頭槌被范俊業撲出不遠，路爾斯加西亞補中得手，法定時間兩隊踢成3比3平手。互射12碼兩隊頭5輪全中，到第6輪本田圭佑先射入，惟盧均宜被占士「捉到路」，世界明星隊終險勝捧盃。

圖／文：李浚湣、鄧文滔