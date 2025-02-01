明奈1傳1射送曼聯直入16強

周五凌晨歐霸盃上演最後一輪「聯賽」階段賽事，曼聯主帥魯賓艾摩廉變陣，將防守中場明奈推前負責進攻，效果令人驚喜，呢位19歲英格蘭新星貢獻1次助攻及射入1球，協助曼聯作客以2比0擊敗布加勒斯特星隊，最終排第3位，直接晉級16強淘汰賽。

改踢進攻中場有料到 雖然賽前曼聯已鎖定附加賽資格，但要直入16強仍要攞足3分先穩陣。考慮到對手比較弱，領隊魯賓艾摩廉趁機試陣，最令人意外係明奈同般奴費南迪斯互換位置，原本司職防守中場嘅明奈改踢進攻中場。變陣之下曼聯創造大量攻勢，可惜明奈錯失唔少入波機會，直到60分鐘，呢位英格蘭中場傳中，造就達洛治開紀錄。8分鐘後，輪到明奈接應阿歷真度加拿祖左路傳中破網，為紅魔奠定2比0勝局。

早前傳出明奈要求加薪10倍，由現時20,000鎊，加至20萬鎊（約193萬港元）周薪，導致續約出現阻滯。不過，明奈今場「解鎖」新技能，證明自己可以勝任進攻中場，管理層可能會答應佢加人工要求。