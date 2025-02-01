Bronny重返湖人創生涯新高
周五NBA常規賽，湖人作客以134比96大勝巫師，「大年初一」剛從發展聯盟回歸NBA的小占士（Bronny）終止連續9場「食蛋」走勢，攻入生涯新高5分。
湖人在安東尼戴維斯受傷缺陣下面對榜尾的巫師未受考驗，首節已憑勒邦占士取11分，以42比29大幅領先，第二節巫師僅得16分，湖人繼續擴大領先優勢至33分。日前Bronny在發展聯盟轟入31分，是日重返NBA為湖人披甲，今場亦在第4節登場，更搏得「and 1」，看得板櫈的父親勒邦占士激動慶祝。射罰球時有主場球迷向小占士高呼「MVP」，他聽罷不禁搖搖頭，但亦未受影響，全場3罰全中。最終湖人以134比96取勝，同時贈巫師16連敗。
雲班耶馬首次入選全明星
同日，NBA全明星賽後備名單（見附表），除了列拿特、安東尼戴維斯等「常客」，馬刺「外星人」雲班耶馬首度入選，而快艇球星占士夏登亦相隔兩季再次躋身西岸全明星。
明星賽後備名單
東岸
謝倫布朗（塞爾特人）、根寧咸（活塞）、加蘭特（騎士）、希路（熱火）、列拿特（公鹿）、莫比利（騎士）、施亞卡姆（溜馬）
西岸
安東尼戴維斯（湖人）、安東尼愛華士（木狼）、占士夏登（快艇）、謝倫積遜（灰熊）、辛根（火箭）、雲班耶馬（馬刺）、謝倫威廉士（雷霆）
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