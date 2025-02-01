Bronny重返湖人創生涯新高

湖人在安東尼戴維斯受傷缺陣下面對榜尾的巫師未受考驗，首節已憑勒邦占士取11分，以42比29大幅領先，第二節巫師僅得16分，湖人繼續擴大領先優勢至33分。日前Bronny在發展聯盟轟入31分，是日重返NBA為湖人披甲，今場亦在第4節登場，更搏得「and 1」，看得板櫈的父親勒邦占士激動慶祝。射罰球時有主場球迷向小占士高呼「MVP」，他聽罷不禁搖搖頭，但亦未受影響，全場3罰全中。最終湖人以134比96取勝，同時贈巫師16連敗。