黃洋大哥：想同卡卡過招

昨日蛇年賀歲盃主辦方舉行賽前記招，其中黃洋表示中學期間赴巴西學法時，曾與卡卡相處，盼今仗能再跟這名巴西名宿交手，回味昔日時光。

讚巴西名將斯文又溫柔 世界明星隊及香港明星隊各18位球員，是日大部分名宿悉數亮相，而以「VIP」嘉賓身份前來觀賽的中田英壽，亦有現身。 隨後黃洋、陳偉豪、夏薩特及艾殊利高爾先後上台接受主持人訪問，其中主持人向夏薩特解釋，他在香港擁有「夏神」的稱號後，令該比利時名將非常高興。

去年8月出戰「中銀人壽盃」後正式退役的傑志名宿黃洋，對參與賀歲盃感到榮幸：「除咗可以同傑志舊隊友聚吓，又可以同班前輩例如『山Sir』（山度士）、『和哥』（李健和）同『培哥』（岑國培）一齊踢波，好榮幸能夠參與呢項比賽，令到我嘅生涯更加圓滿。」

此外，黃洋中學時曾到巴西聖保羅學法，並遇上卡卡，因此十分期待與這位巴西名宿交手：「我以前喺訓練營見過卡卡，佢好斯文同溫柔，又主動同我哋班華人球員傾計，希望可以見番佢。」