SGA轟52分雷霆照輸

昨日NBA常規賽，勇士「背靠背」主場迎戰西岸榜首雷霆，儘管今場雷霆少主阿歷山大（SGA、圖左）如入無人之境狂轟52分，但勇士當家球星史堤芬居里在下半場覺醒，以無解三分彈強行扭轉戰局，結果「咖喱仔」全場貢獻21分，助勇士以116比109反勝，走出連敗頹勢。