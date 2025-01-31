咸美頓試法拉利炒車收場

7屆F1世界冠軍、今季轉投法拉利車隊的咸美頓（圖），日前這位40歲車手駕駛SF-23戰車在西班牙巴塞隆拿，參與第2次試車期間，在即將完成其中一圈時撞上護欄，令車身受損，幸好「黑帝」在事故沒有受傷，令一眾車迷放下心頭大石。