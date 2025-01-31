元仔Q&A

記：農曆新年最鍾意食咩糕？

曾：我特別鍾意食蘿蔔糕！因為係媽咪自己整嘅，由細食到大，真係好好食！雖然年糕我都會食，但蘿蔔糕先係我嘅最愛。媽咪都好開心可以整畀朋友食，大家亦都好欣賞佢嘅手藝，所以佢每年都會Keep住整，成為我哋屋企嘅新年傳統。

記：會唔會經常畀人讚靚仔？

曾：當然呢啲禮貌上都會有（笑），不過得到大家嘅讚賞，真係會覺得自己靚仔咗，個人都更加開心、自信開朗，畀人嘅第一感覺都會好啲！以前喺學界（右圖），甚至係校內嘅班際比賽，都會有女同學睇，但自己當時專注喺籃球上就冇分心，不過有人欣賞當然係一件好事， 證明自己嘅努力冇白費！（打波會唔會驚受傷？）咁就未至於會有容貌焦慮啦……

記：幫廣大球迷八卦提問，感情方面有咩進展？

曾：依家拍緊拖，我同女朋友已經一齊快近3年，雙方家長亦都已經認識，不過我哋比較低調，好少對外透露感情生活，冇特別隱瞞亦冇刻意公開，所以好少喺IG po好甜蜜嘅相，希望新一年可以抽多啲時間陪佢！

記：除咗籃球，蛇年有乜新目標？

曾：今年我好想去多啲旅行！無論係自已一個、同屋企人、女朋友定身邊朋友都好，以前因為比賽好難抽時間去旅行，雖然每年嘅off season都會去唔同地方搵當地訓練師進修，但好少有純粹享受旅行嘅時光，所以希望今年可以去多啲唔同嘅地方見識吓。另外，我都想接觸多啲新事物，除咗運動之外，我想學樂器，精進吓結他，希望喺呢方面都有突破，學到多啲技能！