曾湛元︰健康最緊要！

南華Icon蛇年新願景 本地甲一總決賽系列賽於新春期間暫時休戰，南華順利贏下Game 1後，實力與外貌並存的領軍人物曾湛元（元仔）得以「抖一抖」，逛逛充滿新年味的花墟，聊聊25歲青年的故事。在「靈蛇出洞」的一年，「元仔」許下新年新願景，並向球迷拜年致以真誠祝福：「新一年希望大家事事順利，萬事如意，身體健康最緊要！」

感謝自己從不放棄 曾湛元去年創造了不少「名場面」，包括以主力身份帶領紅軍殺入銀牌決賽、常規賽射入壓哨「Logo shot」延至加時並反勝永倫、總決賽G1轟入31分助南華先下一城等，彷彿向外界證明，現在的「元仔」已是能「擔大旗」的領袖。對此，這位南華控衞由衷感謝自己從來沒想過放棄：「回望去年的自己，不停看着一些目標前進，除了南華練球以外，自己很多時候會去加操、做gym，很感謝自己一直以來的努力和堅持。」

開籃球班發掘潛力小將 他續道：「今年球隊默契愈來愈好，加上有新教練羅意庭的帶領，我們一條心，從來不會看低自己。雖然外界照舊會覺得我們今季比不上其他頭4球隊，但我們在銀牌賽打進冠軍戰、再重返甲一總決賽，季初沒人預料到南華會有這麽好的表現，相信這點已經證明了我們的實力，所以球隊上下對今季重奪總冠軍有很大決心！」

展望蛇年，曾湛元許下願望，為了實現自己的目標，在籃球事業上從未停下脚步：「我希望在籃球事業上有突破，除了甲一，我想更多接觸港隊的比賽，例如亞洲盃、亞運等等，親自代表香港出戰更高水平賽事。」「元仔」亦盼望貢獻社會：「計劃開設籃球班，為有需要的學生提供多一個平台。很多小孩子都很有潛力，但缺乏實質的機會，雖然我現階段已經開始有所研究，但還沒能夠很投入、投放很多時間，因為自己始終要專注在比賽上，希望未來可以真正做到。」■圖、文：李章杰