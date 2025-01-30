澳網擬立雕像表彰祖高域成就

10屆盟主前無古人

祖高域今屆澳網闖入4強，惟因腳傷退賽，遺憾未能挑戰第11座澳網冠軍及澳網生涯第100勝，這位塞爾維亞球王退賽後表示，只要身體狀態許可會再度參加澳網。祖高域生涯10奪澳網，成就前無古人，賽會決定在墨爾本公園內打造一座雕像，向這位名將致敬，又希望明年能看到祖高域再戰澳網，總監泰利表示：「我們希望在園區內充滿着偉大球員的蹤影，計劃每年豎立一座與網球有關的雕像，為來到這個球場的球迷，提供更多亮點。或許有人說祖高域不會再回來，但我說他一定會，在4強的那個早上，他進行了充分的熱身，團隊也相信他能夠上場。我從未見過像祖高域這樣專注的球員。」