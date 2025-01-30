泰國大師賽吳英倫輕鬆晉級

於泰國舉行的羽毛球大師賽，香港20歲新星吳英倫昨日在男單首圈，局數2比0輕取中華台北球手黃郁豈，與香港混雙組合楊盛才/呂樂樂攜手晉級，打響蛇年頭炮。另一對混雙組合鄧俊文/吳芷柔則不敵印尼組合，首圈止步。

「鄧吳配」首圈畢業 世界排名41、年僅20歲的吳英倫上周於印尼公開賽首圈不敵中國好手李詩灃，今站首圈面對排名70、中華台北22歲球手黃郁豈，以直落兩局21比14及21比9取勝，今日16強火併世界排名47的印度球手斯里簡夫。

混雙方面，港隊組合楊盛才/呂樂樂激戰兩局後，以23比21及21比12拍走東道主組合Vichayapong Kanjanakeereewong/Pattaraporn Rungruengpramong，順利躋身次圈。惟鄧俊文夥拍吳芷柔面對8號種子印尼組合，雙方經過1小時競逐後，港將以16比21、21比13及16比21惜負，無緣晉級。

另外港隊22歲女單馬子雪，則以局數0比2不敵世界排名第15位的印尼球手華丹妮，同樣未能躋身次圈。■余樂詩報道