葉鴻輝顏樂楓許願響頭炮

東方與理文今午爭奪「高級組銀牌」冠軍，兩隊主力葉鴻輝及顏樂楓賽前不約而同許下新年願望，盼望收穫錦標，在蛇年打響頭炮！

「阿輝」提醒隊友跟足部署 「銀牌」決賽自2022/23球季起，一直被安排於農曆新年期間舉行，即將連續第3季出戰的東方門將葉鴻輝，笑言因備戰「阻住自己拜年」，同時指大時大節能吸引更多球迷入場帶動氣氛：「決賽擺喺新春踢，球迷當睇賀歲波，氣氛比平時好，而且我哋有幾位主力離隊，如果捧到盃，會令大家更有信心行落去。」東方對上兩季皆於決賽飲恨，「阿輝」提醒隊友要完美執行教練團部署，以免重蹈覆轍：「去到決賽一定係『五五波』，最緊要跟足指示。」

季中經歷易帥及陣容大變的理文，隊長顏樂楓就希望重演2018/19球季贏得「菁英盃」的致勝方程式：「我哋攞『菁英盃』嗰季，都係季中有啲變化，簽咗幾個新球員，最後攞咗冠軍，如果今日捧到盃，成隊信心隨時就咁打番起。」

理文繼2019/20球季再度殺入盃賽決賽，惟當時被效力東方的艾華頓1傳1射，決賽以0比2憾負，如今昔日對手變成隊友，「光頭」笑言已叫艾華頓要「照辦煮碗」：「我有提艾華頓，話今日決賽照咁樣入得㗎喇，但記住今次係要入『阿輝』（東方門將葉鴻輝）！」