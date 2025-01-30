on.cc東網直播：高級組銀牌王者戰 東方理文蛇年爭霸

東方士哥拿巴科爾

今日大年初二，旺角大球場上演「高級組銀牌」王者戰，由連續3季躋身決賽的東方，硬撼上季聯賽冠軍理文。東方對上兩次皆憾負，為圓錦標夢自必傾巢而出；「黃黑軍團」為衝擊隊史首個銀牌錦標，同樣搏到盡，球迷睇好波賀新春！（on.cc東網周四下午3時按次收費直播）

東方在今季「高級組銀牌」8強先以1球力克冠忠南區，4強再以3比1淘汰標準流浪，於疫情停辦後連續3次殺入決賽。東方對上兩次冠軍戰同樣不敵傑志，屈居亞軍，今日面對理文，主教練盧比度（Chino）預計同樣惡踢，盼球員全力以赴：「理文係本地其中一支出色嘅球隊，加上我哋走咗幾名主力，挑戰好大。不過決賽一場過，我覺得係『五五波』，希望球員喺農曆新年踢場好波。」

盧比度盼法定時間分勝負 東方緊接周日（2日）於聯賽惡鬥傑志，Chino笑言比賽頻密下，今場會爭取90分鐘內與對手分出勝負：「無論賽果係點，唔該唔好踢到加時，或者互射12碼。咁樣對我哋係最好，因為星期日仲有場聯賽要踢。」陣容方面兩名新兵米祖域及卡路士有望演地標戰，另「Fat Gor」林衍廷刑滿復出。

理文上場聯賽千辛萬苦以4比3擊敗北區，錄得兩連勝，主教練賀蘭特（Matt）形容球隊近期狀態有所提升，作為任內首個決賽，他期望球員發揮出自信的表現：「上星期連贏兩場，士氣一定有提升，亦證明依家方向係正面，變得愈嚟愈好，我對班球員好有信心，等球迷享受一場激戰。」

賀蘭特：Chino領軍夠晒經驗 Matt又指幾位新兵已與球隊磨合一段時間，令外界認為球隊人腳有優勢，但東方擁有優秀的教練團隊及外援，絕不能小覷：「雖然兩隊季中陣容都有變動，唔多唔少影響今場部署，但『Chino』（盧比度）教咗東方4、5年，係一位好有經驗嘅教頭，一定要小心應付。」陣容方面，周二剛落實重返理文的中堅余煒廉，可以候命。

東方Fat Gor林衍廷 理文尖刀艾華頓 東方箭頭巴杜姆 理文「瀛」男立花稜也 理文中堅杜度