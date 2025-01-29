男女12強誕生英華協恩全勝晉級

全港學界精英籃球比賽上周日完成首階段賽事，上屆男女組冠軍英華書院和協恩中學，小組同以3戰全勝晉級，拔萃男書院及英華女學校亦未逢敵手。第二階段分組形勢出爐，其中男子X組成為「死亡之組」，嗇色園主辦可藝中學、張振興伉儷書院和北角協同中學狹路相逢；女子組有港九區D1冠、季軍的英華女學校和拔萃女書院合演「老對手」對決。次階段於下周四（2月6日）假東昌街體育館展開。

男子X組3強勢均力敵 由上屆MVP蔡浩東領帶的英華，今屆分組賽未受挑戰，次階段同港九區D1第6名的漢華中學及德信中學同處W組。至於梁民熊領軍的嗇色園主辦可藝中學亦全勝出線，惟次階段X組抽中張振興伉儷書院和北角協同，3隊實力相當必有惡鬥。至於首度亮相精英賽的地利亞修女紀念學校（吉利徑），首階段以B組次名出線，次階段Z組要硬撼葵裘錦秋及男拔。Y組則由寶覺中學迎戰博愛醫院陳楷紀念中學和滙基書院（大坑東）。

女子組方面，學界「神之隊」協恩籤運不俗，將與次名出線的弘立書院和漢華爭8強資格。另兩支熱門女拔萃及英華女學校則於W組相逢。至於同樣有力競爭冠軍的裘錦秋中學（葵涌）和浸信會永隆中學，則分列X組和Z組。■■李章杰報道