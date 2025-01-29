鼓勵年輕港將北上發展

連同早前轉戰中甲的余在言及吳宇㬢，目前在內地發展的港將愈來愈多，Oli樂見這個現象，又預期會成為大趨勢：「首先我認為港超前列分子同中甲球隊實力差距唔大。同埋『俊樂』（陳俊樂）、Matt（安永佳）、Shinichi（陳晉一）、『茹子』（茹子楠）等，已經令港將得到內地球會嘅信任。」他不忘鼓勵本地年輕球員嘗試北上發展：「中國足球更加專業，好似訓練基地等，同埋你要喺一個新地方獨自生活，教練又會對你更有要求。場內場外會學到好多嘢，大家見到外流球員返到代表隊，都有明顯進步。」

新年願望「識整番兩味」

回想以往農曆新年，Oli指慣常與家人度過：「細個新年通常留喺台北，同屋企人打邊爐，自己好鍾意𢭃利是，但人大咗冇咩所謂。仲有我好鍾意食年糕，不過蘿蔔糕就麻麻。」Oli又提到蛇年願望：「新一年想試多啲下廚，唔只係意粉、飯同蛋呢啲簡單嘢，同埋學識沖咖啡。因為飲食上我有啲要求，又想食得健康啲，雖然內地食物冇想像中咁差，都有好多選擇，但就比較油膩。」