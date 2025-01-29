外闖歷盡高低起跌 周緣德守德雲開

新一季中國各級聯賽下月底陸續展開，其中重返中超河南酒祖杜康的港將周緣德（Oli），月初離港前抽空接受本報訪問，除回顧去季的得與失外，又趁機會同球迷拜年：「感激你哋上年由亞洲盃去到東亞錦，對港隊同我嘅無條件支持。祝願各位球迷新年快樂，有個愉快假期，𢭃多啲利是！」圖、文：李浚湣

（部分相片受訪者提供）

現年26歲的後衞周緣德，去年可謂經歷高低起伏，1月先隨港隊出戰亞洲盃，3戰全部踢足，憑着出色表現，2月離開傑志轉戰中超河南酒祖杜康。回想當時突然離港，他坦言有點難過：「自己好鍾意喺香港生活，同傑志職球員關係都好好。不過我知道今次係一個千載難逢機會，因為嗰陣只係得一、兩位香港球員踢緊中超。」

助大連英博升班最難忘 然而Oli北上後發展未如預期，半季只曾上陣4次，他承認當時難免灰心：「一開始好興奮，第二場正選仲入埋波，但之後突然淪為後備，嗰陣有啲唔開心。自己都明白唔係教練首選，所以決定尋求外借，因為我嚟到中國唔係為咗錢，我好想比賽同證明自己。」最終Oli下半季被外借至中甲大連英博，他解釋道：「當時其實想繼續留喺中超，但球隊唔希望借我畀其他競爭對手，結果就去咗爭升班嘅大連。」

Oli加盟大連英博後再面對另一難題，由於中甲沒有正式國際賽期，惟當時卻多次撞正港隊友賽，令這名外流港將處境尷尬：「上年有好多港隊比賽，教練對我缺陣都有啲埋怨。但知道港隊啱啱換咗新教練，我都要透過友賽爭取表現，唔係嘅話好難喺正式比賽上陣，最後傾咗好耐，球隊先肯放人。」大連英博最後成功升班，Oli笑言屬於自己最難忘時刻：「上年9月我去咗踢斐濟三角賽，球隊只係1和1負，自己返到嚟後嘅兩場波都贏唔到，去到最後一場我哋贏波，而廣州隊輸波，先可以反超佢哋。」

「坐多過踢」令心態成長 由大學到職業生涯，包括效力傑志時，Oli一直屬球隊常規正選，惟上季北上發展卻首嘗「坐多過踢」滋味。總結過去一季，他認為心態成長不少：「上季好多場都冇參與，同以前間唔中冇踢一兩場，完全係兩回事。我都質疑過外流決定，好彩冇放棄，不斷鼓勵自己努力訓練，等機會嚟。」Oli目前已返回河南酒祖杜康參與季前集訓，他希望新季可爭取到穩定上陣機會，兼在港隊繼續交出好表現。