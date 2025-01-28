「禁藥風波」未斷尾 仙拿第3貫落袋仍憂心

4月出席聽證會面臨禁賽兩年

仙拿以直落3盤擊敗了德國名將沙華列夫，成功衞冕澳網，成為自1968年公開賽時代起，繼費達拿及祖高域後，第3位能「直落」稱霸3項大滿貫的球手。不過，這位現任「世一」去年3月捲入禁藥風波，他當時被驗出對類固醇呈陽性反應，國際網球誠信機構（ITIA）經審理後決定以意外污染為由，未有對仙拿作出禁賽，惟世界反興奮劑機構（WADA）卻「咬實唔放」，對此作出上訴，因此仙拿在4月要前往瑞士出席體育仲裁法庭的聽證會，萬一WADA上訴得直，仙拿要面臨禁賽兩年。