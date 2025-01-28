「禁藥風波」未斷尾 仙拿第3貫落袋仍憂心
世界「一哥」仙拿周日晚捧走澳網男單冠軍，迎來生涯第3個大滿貫錦標，新一年繼續保持強勢。然而，這位23歲意大利小子卻表示，自己仍未走出「誤中禁藥」的陰霾，為面臨兩年禁賽而擔心。
4月出席聽證會面臨禁賽兩年
仙拿以直落3盤擊敗了德國名將沙華列夫，成功衞冕澳網，成為自1968年公開賽時代起，繼費達拿及祖高域後，第3位能「直落」稱霸3項大滿貫的球手。不過，這位現任「世一」去年3月捲入禁藥風波，他當時被驗出對類固醇呈陽性反應，國際網球誠信機構（ITIA）經審理後決定以意外污染為由，未有對仙拿作出禁賽，惟世界反興奮劑機構（WADA）卻「咬實唔放」，對此作出上訴，因此仙拿在4月要前往瑞士出席體育仲裁法庭的聽證會，萬一WADA上訴得直，仙拿要面臨禁賽兩年。
昨日這位澳網新王帶着冠軍獎盃走到墨爾本公園拍攝「威水相」，談到自己未來，仙拿表示擔憂︰「坦白說，這段日子很艱難，但我現在只想享受勝利的喜悅，因為這座獎盃對我有不同的意義。」
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