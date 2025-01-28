推廣「戶外羽毛球」港隊校訪潮玩「3×3」

為將近年新興的「戶外羽毛球」帶入社區，由中國香港羽毛球總會（羽總）及中國香港戶外羽毛球總會聯合主辦、世界羽聯會員資助計劃及康樂及文化事務署資助的「學校體育推廣計劃—戶外羽毛球：學校巡迴示範」計劃，上周四就去到香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學，由6位港隊羽球好手與全校近百名學生互動對打，讓學生們感受到戶外羽毛球的魅力。

葉姵延盼激勵學生「勇往直前」

有別於室內羽毛球，這項運動打破了傳統場地的限制，無論是在公園、操場還是沙地，戶外羽毛球都能輕鬆開打，參加門檻低，除了單打及雙打外，還特別增設「三打三」玩法，羽總是日深入校園，邀請6位港隊成員葉姵延、李晉熙、林家滔、鍾晴、朱穎姿及洪可昕，與學生暢談職業運動員的心路歷程外，更為一眾小學生進行示範，讓參加者了解戶外羽毛球的基礎球例技巧和玩法。