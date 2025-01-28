MVP級表現助南華拔頭籌 曾湛元：全隊一條心爭冠

本地甲一籃球聯賽周日假修頓場館爆發總決賽Game 1，南華快上快落攻勢令永倫難以招架，終以102比83大獲全勝，總決賽場數領先1比0。今仗「紅軍」控衞曾湛元打出MVP級數據，豪取全場最高的31分，另加7個籃板及4次助攻，賽後「元仔」卻謙稱一切歸功於賽前的部署及隊友幫忙拉開空位，讓他有機會取分，並協助南華先下一城。

狂轟31分歸功賽前部署 談及球隊季初至今的轉變，「元仔」感嘆道：「球隊成熟度不斷進步，從銀牌賽開始，試過領先20分輸比賽，試過落後20分贏比賽，試過拉鋸、最後時刻被反超、打過加時……能見大家韌力很好，起碼任何場面我們都經歷過。在之後的幾場系列賽，只要做我們應該做的，必然能夠愈打愈好。」

南華在總決賽5場3勝的系列賽順利先拔頭籌，這名「紅軍」領袖認為意義非凡：「今場勝仗對球隊未來部署和隊內氣氛很重要，雖然心情很興奮，但同時亦不容許放鬆警惕，始終5場3勝，放鬆就會被對手『反cup』。」臨近農曆新年，「元仔」留下祝福寄語：「祝願大家身體健康，心想事成，球隊一條心，最緊要拿冠軍！」

至於今季由球員轉職教練的羅意庭，亦大讚曾湛元今場表現，「阿庭」還打趣反問「你有沒有看見他像我以前的影子」：「很開心有球員可以接班，這是教練團最想看見的事，希望可以將我以前的經驗分享給『元仔』，令他不斷進步，比以前的我更加強、更加厲害！」羅意庭又透露球隊會在農曆年初二開操：「始終賽程較近，大家都想要個好結果。」■文：李章杰