佘繕妡多哈賽稱后創歷史

曾在青奧、世青、世大運打響名堂的香港重劍好手佘繕妡，「升呢」成人組一樣掂！這位23歲港將於香港時間周一凌晨的多哈大獎賽中，連挫強敵躋身決賽，最終以15比7大勝愛沙尼亞迪霍慈，贏得個人首個成人組國際大賽，奠定「後江旻憓時代」港隊劍后地位。

首奪成人組國際大賽錦標

賽前世界排名28的佘繕妡於多哈舞台愈戰愈勇，淘汰排名比自己高的對手展現實力，包括擊敗法國及瑞士的劍手而進入16強後，面對「世三」意大利的莉姿，這位23歲港將「決一劍」贏11比10，其後於8強及4強亦未逢敵手，成功進身決賽，此時她已寫下個人在這項大獎賽的最佳成績。決賽面對世界排名第6的迪霍慈，「佘佘」以主動打法迅速取分及領先，並逐漸拉開比分，並以11比3大比數進入最後一節，最終以15比7稱后，成為江旻憓後，港隊歷來第2名重劍港隊女將收穫大獎賽冠軍。