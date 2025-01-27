昨日澳洲網球公開賽男單決賽上演「頂上對決」，力爭衞冕的意大利「世一」仙拿（左）火併「世二」德國好手沙華列夫（右）。結果仙拿技勝一籌，僅花2小時42分鐘，直落贏3盤6比3、7比6（7比4）及6比3，澳網兩連霸之餘兼收獲個人第3個大滿貫獎座，創下意大利球手紀錄。