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世一仙拿冧莊澳網
昨日澳洲網球公開賽男單決賽上演「頂上對決」，力爭衞冕的意大利「世一」仙拿（左）火併「世二」德國好手沙華列夫（右）。結果仙拿技勝一籌，僅花2小時42分鐘，直落贏3盤6比3、7比6（7比4）及6比3，澳網兩連霸之餘兼收獲個人第3個大滿貫獎座，創下意大利球手紀錄。
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