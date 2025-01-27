崇德飛鷹挫晉裕名次賽2連勝

昨日甲一名次賽，由崇德飛鷹火併晉裕，飛鷹憑6人得分上雙，其中張國銓以近6成半命中率轟入全場最高的25分，最終以90比79擊退晉裕，名次賽兩連勝。飛鷹下場將於2月5日對建龍飛馬，如再獲勝即鎖定今季第7名席位。

兩軍開局呈拉鋸戰，飛鷹憑呂銘彥、林凱光和張國銓外圍開炮，黃浩賢亦多次剷籃得手，晉裕亦有外援艾勤內外開弓單節轟入10分，首節雙方打成22平手。次節晉裕小將鄧力嘉兩度剷籃連袋4分，飛鷹不甘示弱，譚進義和林凱光先後射入三分波，不過晉裕眾將一輪「三分雨」，稍稍拋離45比39，尾段飛鷹憑陳仲儒射入「Answer 3」，半場僅落後44比45。

張國銓射入全場最高25分 轉邊後晉裕繼續發揮外圍威力，一度領先至53比44，飛鷹迅速調整，打出11比0攻勢反先比數，惟晉裕再利用對手防守漏洞，屢於籃底發難，完第3節繼續領先71比69。決勝節峰迴路轉，初段晉裕有蕭俊傑連取4分，但其後陷入逾6分鐘的「得分荒」，反觀飛鷹多點開花，張國銓中投得手，奧斯汀單節攻入9分，打出一段誇張的19比0攻勢，結果飛鷹以90比79擊敗晉裕，名次賽連捷。

數據方面，崇德飛鷹6人得分上雙，張國銓貢獻全場最高25分，另加14個籃板，奧斯汀則有15分及10個籃板，呂銘彥和黃浩賢分獲13分和12分。晉裕方面艾勤獲全隊最高的22分及12個籃板，小將鄧力嘉攻入14分。