甲一王者戰南華先破永倫

曾湛元「着晒火」帶領南華於總決賽先拔頭籌！昨晚假修頓場館上演的甲一總決賽第一回合「紅黃大戰」，「紅軍」南華全隊發揮出色，共5人得分上雙，其中後衞曾湛元獨取31分，加上朱亮貢獻19分以及安德拉17分，以102比83技壓宿敵永倫，於5場3勝制冠軍系列賽中，取得1比0領先，將今季對賽紀錄改寫成各勝兩場，雙方將於2月4日進行系列賽Game2大戰。

季軍戰康仁福建拔頭籌 至於同日舉行的季軍戰，康仁福建憑許烜行爆發狂轟26分，以79比71擊敗僅8人應戰的香港東方，場數領先1比0。

衞冕的香港東方4強不敵永倫無緣總決賽，由於「藍軍」同日要出戰菲律賓ＰＢＡ專員盃，是役季軍戰僅派8人出戰。東方首節有梁兆華和蘇利文各取3分，加上甲一新丁吳委峻上籃得手，領先8比2，蘇利文單節獨取8分。連續兩季殺入4強的福建亦有招架之力，許烜行單節貢獻10分，助球隊追至18比20。東方在缺少麥洛連和卜聿揚下，次節內線頻頻受壓，許烜行內外開弓取7分，李察士則強攻顏色地帶，率隊打出15比2攻勢，反超前至33比22。東方組織不順外線亦失靈，單節僅取9分，半場落後29比41。

易籃後東方還以顏色，梁兆華外圍發炮，其後蘇利文、梁嘉顯及朱梓鎔等大打快攻連環得分，力追至落後4分。福建之後有黃律堯單手推波轟入三分球，惟東方決不退讓，梁兆華轉身上籃後再轟「三分彈」，蘇利文亦反手上籃得分，一口氣反超前至61比59。決勝節梁兆華剷籃得分後助攻梁嘉顯轟入三分球，東方拋離7分，惟得分主力之一的蘇利文在比賽剩6分鐘吞第5犯離場。福建趁機收復失地，之後林俊達和許烜行連轟三分波，尾段許烜行弧頂再進帳三分，加上李察士「埋齋」，最終贏79比71。

■■圖／文：余樂詩、李章杰