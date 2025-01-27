馬會獎金鼓勵殘奧優秀運動員

香港賽馬會昨日舉行「巴黎2024殘疾人奧運會中國香港隊賽馬日」，以表揚港隊在今屆巴黎殘奧勇奪3金4銀1銅的佳績，並舉行「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒贈儀式，向於巴黎殘奧奪牌及排名第4至8名的運動員，發放逾1,250萬港元的獎金。

馬會主席利子厚表示，深信運動員在殘奧的出色表現，能激勵更多不同能力的人士勇敢追夢，以及積極參與體育及社區活動，進一步推動傷健共融。「馬會很高興透過『賽馬會優秀運動員獎勵計劃』，向在巴黎殘奧表現卓越的運動員頒發超過1,250萬港元獎金，以作鼓勵。」

何宛淇：莫大鼓舞 硬地滾球運動員何宛淇在奧運女子BC3級個人賽及混合BC3級雙人賽中勇奪兩金，獲得共300萬港元現金獎勵，她表示：「能在殘奧運取得兩面金牌，我感到無比振奮，這些成就不僅代表我個人的付出，更是教練團隊一起努力的成果。我衷心感謝社會各界，特別是政府和馬會一直以來的支持，這對運動員來說是莫大鼓舞。」

游泳運動員陳睿琳在女子S14級100米蝶泳比賽中摘銀，聯同另外四個項目的優異成績，總共獲得逾110萬港元現金獎勵。她表示：「我非常榮幸能代表香港比賽，往後會繼續努力爭取佳績，回報香港市民的支持。」■■文：余樂詩