擺脫榜尾！標準流浪險勝港會

昨日港超聯尾場上演下游大戰，由標準流浪坐鎮青衣運動場恭迎港會。結果流浪憑伊巴謙於補時階段射入重返球隊後第1個入球，以1比0險勝港會，聯賽「雙殺」對手兼升上第8位，脫離榜尾。

流浪有回巢的伊巴謙首度擔正，聯同劉智樂及雷仙奴攻堅，林遼太及比迪高控制中場，新兵安沙先列後備；港會方面，費利皮爾、比提及復出的唐道碧鎮守中路，薩拉沙負責派牌協助關歷克、史加利和黃琛喆數胡。

伊巴謙補時建奇功 港會初段較為主動，11分鐘，黃琛喆禁區頂勁射斜出。14分鐘後流浪攻勢，伊巴謙接應姚浩明長傳，推過費查後將皮球送入網窩，但被指越位在先，入球無效。上半場補時階段，史加利開出罰球，唐道碧頭槌被陳冠燊救出，半場互交白卷。

流浪換邊後繼續施壓，53分鐘，李泳豪右路傳中，劉智樂控定後射門未能命中目標。其後流浪以安沙入替比迪高，73分鐘林堂真斬入禁區，安沙頭槌被費查救到再中楣彈出。眼看和波之際，補時階段伊巴謙射破費查十指關，流浪小勝1比0，取得寶貴3分並升上第8位。■■圖、文：鄧文滔