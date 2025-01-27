堅Sir：換入嘅人唔對等

韋法頓傷勢較重

大埔上半場一度憑馬卡雷拿的入球領先對手，惟兩位主力馬卡雷拿及韋法頓之後因傷退下火線，「堅Sir」賽後指韋法頓傷勢較嚴重，已即場送院治理，並對兩人傷勢感憂慮：「醫生判斷韋法頓小腿部分有機會骨折，馬卡雷拿就係拉傷，但都可大可小。比起冇咗3分，我更擔心傷咗兩個重要球員，馬卡雷拿好明顯已經唔得嘅時候，當時係咪應該停一停換人出去先，我諗真係要攞個經驗。」