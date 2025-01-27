堅Sir：換入嘅人唔對等
昨日大埔於主場落敗，更有兩名主力傷出，主教練李志堅直認傷兵問題令人憂慮，指目前板櫈深度不足，透露已簽入進攻球員補充兵源。
韋法頓傷勢較重
大埔上半場一度憑馬卡雷拿的入球領先對手，惟兩位主力馬卡雷拿及韋法頓之後因傷退下火線，「堅Sir」賽後指韋法頓傷勢較嚴重，已即場送院治理，並對兩人傷勢感憂慮：「醫生判斷韋法頓小腿部分有機會骨折，馬卡雷拿就係拉傷，但都可大可小。比起冇咗3分，我更擔心傷咗兩個重要球員，馬卡雷拿好明顯已經唔得嘅時候，當時係咪應該停一停換人出去先，我諗真係要攞個經驗。」
上半場兩名主力傷出下連失兩球，「堅Sir」承認入替的球員未能發揮入替功效：「坦白講我哋換出嚟嘅人未必對等，唔可以即刻發揮相同效果，對落場嘅後生仔係有啲失望，季初好似『阿謙』（李樂謙）及尼高拉斯表現都唔曳，但依家去到呢個位置可能有壓力，畀佢出嚟踢明顯見到個落差，佢哋都要盡快適應。」李志堅同時透露將有進攻球員加盟，詳情有待球隊進一步公布。
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