戰況激烈兩主力傷出 大埔1:2遭傑志逆轉

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，於大埔運動場爆發前列大戰，由榜首大埔硬撼傑志。兩隊求勝心切戰況激烈，「綠戰士」一度由馬卡雷拿先開紀錄，惟及後這位入球功臣與另一主力韋法頓先後傷出，最終被「藍鳥」迪美路夫及費蘭度各入一球，反負對手1比2。■■圖/文：李浚湣、文嘉靖

兩隊同樣強陣出擊，「綠戰士」起用謝家榮把守最後一關，4人後防為馬高斯山度士、加比爾、李家豪和韋法頓，杜國榆、馮冠鳴在中場掃蕩，前線三叉戟為伊高沙托尼、盧卡斯及馬卡雷拿。「藍鳥」方面中堅由鄧達思夥拍鐘樂安，利亞倫負責派牌，迪美路夫與祖連奴負責攻堅。

大埔11分鐘即先開紀錄，馬卡雷拿接應李家豪右路傳中近門撞入。落後的傑志積極反撲，29分鐘費蘭度斬入禁區，迪美路夫接應插水式頭槌扳平。大埔之後再迎來多個壞消息，先有馬卡雷拿因傷退下火線，臨完半場韋法頓禁區內用手阻擋祖連奴起腳，球證翻查VAR後判罰12碼，費蘭度操刀射入，韋法頓亦因傷要即時送院治理，半場大埔落後1比2。

林樂勤：全隊值99分 易邊後大埔換入新兵峇夏比，惟差點被傑志再下一城，迪美路夫接應長傳起腳，僅中網側。「綠戰士」之後傾力搶攻，但攻勢未見太入肉，57分鐘伊高沙托尼傳中，傑志後防解圍不遠，盧卡斯近門起腳高出。「藍鳥」尾段雖有林樂勤罰球中楣，但仍保住勝果，作客以2比1擊敗大埔，全取3分。

是役表現活躍的傑志左閘林樂勤，認為勝利有助球隊解壓：「其實我哋今季踢得唔算差，只係有時贏唔到，今場終於擊敗榜首球隊，表現值99分。」他又笑言對未能射破好友謝家榮十指關感可惜：「今日好開心幫到球隊贏波。不過臨尾罰球中楣真係差少少，因為自己未入過『家榮』波，賽前其實都好有信心。」