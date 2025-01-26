體育

澳洲場地單車李思穎添金

‧正在澳洲寓賽於操的港隊單車女將李思穎傳來捷訊，上周五出戰阿德萊德場地單車聯賽，贏得女子記分賽金牌，連同日前的淘汰賽銀牌，今站收獲1金1銀，男將伍伯亨亦獲亞席，為蛇年首擊下月於泰國舉行的亞錦賽注下強心針。
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