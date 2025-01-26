決賽挫莎芭蘭嘉姬絲首捧大滿貫

賽前被看低一線的美國球手姬絲，昨日在澳網迎來生涯首個大滿貫，以總盤數2比1力挫世界1姐兼上屆盟主莎芭蘭嘉，粉碎對方3連霸美夢，更成為自2009年後首位在大滿貫上擊敗「世一」的女將。

現年29歲的姬絲生涯第2次亮相大滿貫決賽，這位賽事19號種子開局已相當進取，憑強勁的正手抽擊接連破發，首局先贏6比3。次局莎芭蘭嘉改變策略，以發球上網與對手抗衝，成功以6比2扳回一盤，決勝盤兩人不斷保發，惟莎芭蘭嘉在第12局關鍵時刻未能保發，令姬絲以7比5奠勝，首嘗大滿貫滋味，並與丈夫兼教練Bjorn Fratangelo激動相擁；反觀莎芭蘭嘉則以毛巾蓋頭，更激動得掟爛球拍洩憤。

男單今演巔峰對決 「我想要這個已經很久了，我從來不知道我是否會再次站在這個位置。」姬絲袋走350萬澳元（約1,700萬港元）獎金，同時成為史上第4位首奪大滿貫的最年長女球手。下月滿30歲的姬絲，過去受傷患困擾，世界排名曾跌出前50，這位澳網「新后」下周世界排名將升至生涯最高的第7位。

至於男單決賽則於今日爆發，力爭衞冕的「世一」意大利仙拿，將與「世二」德國的沙華列夫合演巔峰對決，決出今屆王者。