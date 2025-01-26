季軍戰香港東方鬥康仁福建

香港東方 梁兆華

今晚甲一男籃季軍系列戰Game 1，由香港東方與康仁福建爭「3哥」之名。福建連續兩季殺入季後賽4強，令人驚喜；「藍軍」需於同日應付另一戰線菲律賓PBA專員盃，如何排陣成為焦點。系列賽採3場2勝制，且看兩軍誰可先下一城。（港台電視32及on.cc東網周日晚上7時同步直播）

福建今季先以第6位完成常規賽，附加賽更「以下剋上」擊退常規賽季軍滿貫，連續兩季打入季後賽4強。雖然4強首回合有主力楊瑞鴻傷出，但次回合仍能力戰至最後一刻，惟最終直落兩場不敵南華，無緣總決賽。

福建外援李察士近況不俗，4強Game 2交出全場最高的24分，外加11個籃板及4次偷波，此外從香港金牛外借的港將許烜行亦愈打愈好，附加賽和4強戰成為球隊攻勢泉源，加上一眾華將表現日漸進步，今晚挑戰香港東方，只要李察士及許烜行等主力保持水準，有力報回常規賽一敗之仇。

香港東方今季同時出戰3條戰線，球員難免舟車勞頓，雖然以9戰全勝成為常規賽冠軍，惟季後賽4強面對永倫未能一帆風順，連續兩場不敵「黃金戰士」，未能成功衞冕。

「藍軍」要兼顧PBA專員盃 由於東方今日需出戰菲律賓PBA專員盃對麥諾尼亞熱點，盼望爭奪更佳名次進入季後賽，甲一季軍戰如何部署仍屬未知之數。不過「藍軍」火力一向有保證，而且常規賽曾以30分之差大破福建，小將吳委峻及鍾祖豪逐漸適應甲一強度，兩人可望為球隊分擔得分壓力，東方仍可看高一線。

同日頭場名次賽晉裕對崇德飛鷹，兩軍上仗分別擊敗建龍飛馬和晉龍WTS。晉裕上場面對建龍飛馬，蘇志樂攻入30分，外援艾勤貢獻30分及25籃板「超級雙雙」，狀態火熱，不過飛鷹外援奧斯汀及黃浩然等人亦有一定水準，今仗相信屬「五五波」。

康仁福建 李察士