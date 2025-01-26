港台電視32 × on.cc東網 同步直播：甲一王者系列賽展開 永倫撼南華爭拔頭籌

永倫 蓋帝斯

相隔8年，甲一男籃總決賽再演「黃紅大戰」！永倫與南華今晚假修頓展開5場3勝系列賽Game 1，「黃金戰士」力爭10年來首座聯賽冠軍，「紅軍」亦希望重登甲一之巔。兩大傳統勁旅今季交手每每擦出火花，絕無冷場，為求先拔頭籌勢必使出渾身解數！（港台電視32及on.cc東網周日晚上8時40分同步直播）

永倫上仗4強Game2火併有楊和及麥洛連歸隊的香港東方，展現無比決心，首節即以28比13取得壓倒性優勢，雖然中段曾被對手反超前，但「得分機器」泰那第3節狂轟16分，最終以82比74再下一城，勇闖總決賽。泰那與蓋帝斯雙雙發威，分別交出36分及29分，其餘球員韋思庭及何倚富等亦扮演重要角色。

韓天次：落到場鬥搏命 永倫時隔8年再闖總決賽，當年正正不敵南華獲亞，「黃金戰士」對上一次封王，已經要數到10年前，對手剛巧同是南華。兩大宿敵今季第4度交鋒，銀牌賽永倫兩挫對手捧盃，常規賽「紅軍」加時以104比100險勝，復仇成功。永倫射手韓天次對生涯首闖總決賽大感興奮：「心情不太緊張，因為今季已經對過南華3次。4強戰G1自己表現較好，G2發揮則不太理想，但我認為爭標球隊都有一個共通點，就是每個球員都會在適當時間挺身而出，上場Austin（韋思庭）及Efu（何倚富）就做到這點。」「天次」表示南華今季進步不少，尤其得分點眾多要加以防範：「來到決賽兩隊都準備就緒，落到場都是鬥搏命。」

陳怡富：盡力阻止泰那 南華4強Game 2對康仁福建首節領先15分下，第3節被對手反超前，幸調整及時，加上陳怡富尾段連番搶分，最終贏84比79，總場數2比0躋身總決賽。陳怡富表示：「上場球隊溝通有點問題，令對手有很多入楔機會，幸好最後一節終於醒覺，互相提場令防守回到正常水平，尾段改變戰術令對手未能適應，成功製造不少反擊機會。」他形容防守泰那肯定是越級挑戰，但會盡力而為：「賽前會再練防守腳步，另外亦會看泰那的比賽片段，研究他的入球習慣，且看靠團隊努力能否守住他。」

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