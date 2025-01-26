補時入兩球理文反勝北區

理文贏得險！「中銀人壽香港超級聯賽」昨日尾場，理文於將軍澳運動場迎戰北區。最終理文兩度落後下，憑李毅凱及艾華頓先後在下半場補時階段建功，以4比3反勝，全取3分。

李毅凱艾華頓建奇功

理文下半場傾力反撲，可惜反被北區的何振廷推過門將陳嘉豪，射成2比0。其後球場其中一節大燈突然斷電，但比賽繼續進行。66分鐘，艾華頓禁區頂起腳射入，為理文追回1球。7分鐘後，艾華頓斬入禁區，龐焯熙欲打手槌但竟然大漏，被保連奴射成2比2。77分鐘，保利臣放直線，保連奴挑射被韋健豪護空門。85分鐘，北區再度領先，肯迪開出罰球省中保連奴彈後，古杜拉轉身射成3比2。