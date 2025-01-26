九龍城雙殺冠忠南區

香港仔運動場昨日舉行一場「中銀人壽香港超級聯賽」，冠忠南區坐鎮主場恭迎九龍城。最終九龍城憑嚴啟倬下半場一箭定江山，以1比0擊敗南區，取得聯賽第5勝。

南區今場由伍瑋謙把關，由黃浩然夥拍川瀬浩太鎮守中路，基斯控制中場，積遜和李嘉耀負責攻堅，艾華則不在大軍名單之中；九龍城陣容方面，由袁皓俊把關，新兵龍梓軒首度擔正，嚴啟倬夥拍姜𠗕賢鎮守後防，迪高負責中場屏障，為林學曦和卡朗創造突擊機會，韋利安、新兵封天詠及辛尼則於後備席候命。

嚴啟倬「執雞」奠定勝局 開賽1分鐘，南區先有埋門機會，積遜接應隊友傳送頭槌攻門，被袁皓俊接實。10分鐘，亞哥斯達底線傳中，基斯接應後直射高出。及後雙方因多次出現犯規下，攻勢多次斷纜，結果上半場互交白卷。

易邊後，53分鐘，田中芳拓開出角球，卡朗接應隊友頭槌二傳順勢打倒掛，皮球略門而過。62分鐘，南區換入趙聡悟及史提芬彭利拿加強攻力。70分鐘，陳潤潼接應佐佐木周短傳，中路起腳高出。74分鐘，田中芳拓右路開出罰球，辛尼施頭槌僅僅中楣，嚴啟倬「執雞」頂入，為九龍城領先1比0，南區反撲未果，最終九龍城贏1比0，繼首循環後再次擊敗對手。圖：文：文嘉靖