標準流浪增兵強戰港會

巴拉克 標準流浪中場

至於尾場方面，「榜尾」標準流浪上場以1球僅負理文，教練團成員之一的林嘉緯形容，球隊表現中規中矩，又指球隊以目前陣容有望爭取更佳成績，期望於繼後之賽事可以有更佳發揮：「無論係教練團定球員，都知道流浪係有實力去爭更高嘅排名。依家港會嘅埋身逼搶，同戰術上都比以前進步，我哋用波嘅決定要更加快同集中，發揮我哋前場球員嘅速度優勢，相信成績會有所提升。」

谷卓斯：形勢唔係一面倒 隊長林遼太認為球隊近期狀態不俗，新兵亦為球隊帶來新活力，冀今場利用對方防線的空隙，創造更多的進攻機會：「依家伊巴謙、雷仙奴、『樂仔』（即劉智樂）3個前鋒狀態都好弗，加埋幾個新兵好識搵位入楔，如果今場可以踢得主動啲，更加積極組織搶攻，一定有機會壓制對手，攞晒3分。」

至於港會，羅素及黎皚韜因傷未能候命，積施利累積5黃要停賽，加上峇夏比轉投大埔，幸好唐道碧刑滿復出，主教練谷卓斯盼其他球員能挺身而出，全力爭勝：「除咗峇夏比轉會，我哋仲有幾個主力踢唔到，希望班後生仔珍惜落場機會，而且球隊雖然喺聯賽同『高級組銀牌』輸過畀流浪，但都唔係一面倒，我哋會畀心機踢好佢，可以贏波就最好。」

比提則指出流浪季中增兵後，實力明顯有提升，指所有隊友務必加倍努力，力阻流浪埋門：「伊巴謙係好有質素嘅射手，佢返嚟之後配合劉智樂同雷仙奴，攻擊力比之前更強，而且『樂仔』（劉智樂）首循環作客入過我哋3球，今場一定要睇緊啲佢。」

費查 港會門將