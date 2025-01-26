on.cc東網直播：綠藍火併 大埔迎擊傑志

盧卡斯 大埔前鋒

今日為球迷一口氣送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場假大埔運動場爆發前列大戰，「綠戰士」大埔主場火併「藍鳥」傑志，近兩場皆和波失分的傑志，為收復前失今仗不容再失！（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）尾場積極增兵的標準流浪，於青衣運動場迎戰有主力離隊的港會，且看能否順利在主場敲響勝鼓。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

大埔上場作客險勝北區2比1，兩連勝後繼續坐穩榜首，賽前踢多兩場下領先傑志12分；不過主教練李志堅提醒眾將切勿鬆懈，今後仍要盡力爭勝：「聯賽漫漫長路，仲有十幾場波，大家積分仲好近。傑志唔會容易應付，好多高質素球員，但我哋唔會話諗住打和就算。」

「綠戰士」有鐵衞峇夏比來投 另外，早前由港會簽入的峇夏比，是役有望披甲，「堅Sir」指已留意這名幾內亞中場一段時間，盼他可加強球隊防守力。「綠戰士」目前多達10名外援，「堅Sir」表示對爭冠一定有幫助：「球會肯支持你，一定係好事，尤其臨尾幾個月要爭標，可以多啲『武器』喺手。嚟緊用人其實好實際，就係根據番場波嘅需要。」

「藍鳥」祖連奴傷愈可復出 傑志接連賽和冠忠南區和東方，當中主力祖連奴（Junior）因傷關係，兩場合共只上陣6分鐘，該名港腳透露經過聖誕假期後，傷勢已沒有大礙，狀態亦慢慢提升，今場可以復出幫助球隊。然而，其前場拍檔明加索夫，上場與對方梁振邦相撞後，被即時送院治理，及後證實為肋骨骨裂，預計缺陣一段時間。

「藍鳥」暫時僅排第4，Junior續指為保持爭冠機會，今場一定要全取3分，希望球隊踢得更具侵略性：「我哋過去幾場其實踢得唔差，要繼續保持依種表現之餘，同時需要喺進攻上更加進取，嘗試爭取更多入波。」

艾里奧 傑志後衞