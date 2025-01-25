曼聯4連勝等出線

尋日凌晨歐霸盃，曼聯喺主場再現「絕殺」本色，戲劇性2比1砌低蘇超格拉斯哥流浪，歐霸盃4連勝後升上第4位，前8直接出線席位夠晒穩陣。

曼聯今場變陣出擊，盛傳離隊嘅阿歷真度加拿祖擔正上陣，上半場曾有馬菲斯迪歷特食詐胡。踢到52分鐘，倒戈嘅英格蘭門將畢蘭特打手槌「撻Q」擺烏龍，令曼聯領先1比0。「格流」落後下反撲，曾經射門中柱，佢哋88分鐘一次簡單長傳，哈利馬古尼犯錯漏頂，施里奧迪沙斯單刀為「格流」追平。以為曼聯又贏唔到，補時2分鐘般奴費南迪斯接應傳中第一時間抽入，曼聯驚險全取3分。

連同今仗，曼聯對上4場贏波，全部都係88分鐘後先入致勝球，堪稱「後勁王」，而主帥艾摩廉帶隊頭3場歐洲賽全勝，亦係繼1956年畢樹比同1990年費格遜後，「紅魔」第3位領隊造出呢個佳績。

孫興民爆發熱刺贏波 同日另一英超球隊熱刺，歐霸對賀芬咸前宣布箭頭蘇蘭基因膝傷要抖6周，但仍憑孫興民（圓圖左）梅開二度，作客險勝賀芬咸3比2，目前以14分排第6，直接出線16強同樣樂觀。