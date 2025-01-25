沙華列夫首闖決賽同仙拿爭冠
10屆盟主祖高域昨日在澳網4強，與德國好手沙華列夫爭逐了1盤後，因傷退賽，力爭紀錄性的「25貫」夢碎，並讓世界2哥沙華列夫生涯首闖澳網決賽，明日與擊敗舒爾頓的1哥仙拿爭奪今屆王者寶座。
祖高域因傷退賽被噓
在8強力挫西班牙小天王艾卡華斯的祖高域，左腿傷勢似乎更加惡化，昨日4強面對沙華列夫，首盤先輸6比7（5比7）後，最終選擇退賽，惟離場時遭球迷報以噓聲。不戰而勝的沙華列夫在場受訪時，亦呼籲球迷要控制情緒：「我想說第一件事是，各位，當球員受傷離場時，不要噓聲。你們必須明白，祖高域過去20年在這項運動奉獻了一切，他寧願腹部撕裂贏得這場比賽，如果他不能繼續，就意味他真的不能比賽下去，請尊重祖高域，給他更多的愛。」
賽事2號種子沙華列夫今次是生涯第3度亮相大滿貫決賽，他過去曾於2020年美網及2024年法網獲得亞軍，惟能否打破宿命要問過「世一」仙拿，後者在另一場4強以7比6（7比2）、6比2及6比2擊敗美國舒爾頓，強勢闖入決賽。
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