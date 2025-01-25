沙華列夫首闖決賽同仙拿爭冠

祖高域因傷退賽被噓

在8強力挫西班牙小天王艾卡華斯的祖高域，左腿傷勢似乎更加惡化，昨日4強面對沙華列夫，首盤先輸6比7（5比7）後，最終選擇退賽，惟離場時遭球迷報以噓聲。不戰而勝的沙華列夫在場受訪時，亦呼籲球迷要控制情緒：「我想說第一件事是，各位，當球員受傷離場時，不要噓聲。你們必須明白，祖高域過去20年在這項運動奉獻了一切，他寧願腹部撕裂贏得這場比賽，如果他不能繼續，就意味他真的不能比賽下去，請尊重祖高域，給他更多的愛。」