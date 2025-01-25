殘疾人保齡世錦賽閉幕港隊袋18牌
IBF世界殘疾人保齡球錦標賽昨日於啟德體育園Top Bowl落幕，港隊煞科日再添金銀銅各1，累計贏得9金5銀4銅共18面獎牌。
港隊昨日派出周培堅夥拍黃俊良及汪國張出戰TPB8級、TPB9級及TPB10級3人團體賽，力壓南韓及中華台北勇奪金牌，同日周培堅及黃美蘭分別於男子TPB10級全能賽，及女子TPB8級全能賽，分獲銀銅各一。今次賽事袋走1金2銀1銅的周培堅，形容閉幕戰摘金是「圓滿的結尾」，同時歸功兩位隊友：「今日兩位隊友發揮都很好，金牌是團隊合作的成果，很開心可以有這樣圓滿的結尾。」
汪國張用佳績獻已故教練
團體賽成員之一的汪國張，賽後哽咽感謝上月底離世的港隊殘疾人保齡球總教練張榮傑，將金牌獻給這位自2005年已帶領港隊征戰的主帥：「感謝教練團隊的提醒及用心指導，希望佳績讓已故的張教練感到驕傲，我們一直抱住這個信念，向張教練致敬，並將榮耀獻給他，讓他的精神長存。」■圖、文：文嘉靖
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：