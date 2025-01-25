殘疾人保齡世錦賽閉幕港隊袋18牌

港隊昨日派出周培堅夥拍黃俊良及汪國張出戰TPB8級、TPB9級及TPB10級3人團體賽，力壓南韓及中華台北勇奪金牌，同日周培堅及黃美蘭分別於男子TPB10級全能賽，及女子TPB8級全能賽，分獲銀銅各一。今次賽事袋走1金2銀1銅的周培堅，形容閉幕戰摘金是「圓滿的結尾」，同時歸功兩位隊友：「今日兩位隊友發揮都很好，金牌是團隊合作的成果，很開心可以有這樣圓滿的結尾。」