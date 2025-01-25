理文北區駁火騷

艾華頓

今日港超聯尾場，理文於將軍澳運動場迎戰北區。「黃黑軍團」踢少兩場下落後榜首大埔10分，再無失分空間；北區經歷換帥後表現大有改善，且看能否炮製驚喜！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文本周宣布中堅馬天尼斯離隊，後衞周子謙仍有傷在身或未能披甲，主教練賀蘭特表示：「馬天尼斯返番去西班牙落班，當然球員出現變動下，陣容都不斷變化，我哋上場做咗唔少調整，例如施卡達利同艾華頓調位，將速度快嘅『Kyle』（劉家喬）放入去，兩位新兵表現都唔錯。」理文昨晚透過Fb專頁宣布，由英甲韋甘比借入中堅泰法蘇尼，直至今季完結。

理文今年首度於主場出擊，新兵施卡達利表示會盡力爭勝：「我哋上場開局唔錯，今日有埋主場之利，隊友都話將軍澳個草地質素係香港數一數二，好有信心踢場好波！」

前K1兵李旻宇加盟北區 北區上場僅負大埔1比2，為新帥陳志康接手後首次落敗，但「Cow Sir」稱看到攻守均有改善，今日面對另一勁旅理文，「Cow Sir」提醒眾將防守上要更集中：「上場失波就係因為幾秒嘅放鬆，理文一班中前場球員技術好好，特別要睇實艾華頓、安尼亞，以及喺省港盃入波嘅劉家喬。」北區昨日又宣布簽入現年33歲、曾在南韓K1聯賽上陣的中場李旻宇（圓圖），他將穿起51號球衣並已完成註冊，今場可以候命。

羅港威