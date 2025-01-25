港台電視32 × on.cc東網 同步直播：冠忠南區九龍城狹路又相逢

伍瑋謙

港超聯爆地區打吡 今日「中銀人壽香港超級聯賽」於香港仔運動場上演「地區打吡」，冠忠南區坐鎮主場恭迎九龍城。兩隊上仗同樣和波而回，今場自必奮力搶分，務求重返勝軌。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時同步直播）

南區周中有幾位主力為港隊出戰「省港盃」次回合，艾華更於該仗傷出，上陣成疑，同時間基哥利停賽，宋柱浩則因傷預計下月才復出，惟主教練楊正光表示不太擔心：「雖然我哋有唔少球員踢完『省港盃』，但只係得Ivan（伍瑋謙）同Stefan（史提芬彭利拿）踢得比較多，前線夠人做輪換。」「光Sir」呼籲球員今日多做無球跑動，製造空位：「上場對傑志，大家做好多跑動去搏番1分，今場要做得更好，希望主導到形勢。」

黃浩然要報首循環之仇 至於黃浩然（Andy）則提醒隊友專注防守，報回首循環一敗之仇：「九龍城好敢用波，擅長利用短傳配合製造埋門，上次聯賽對住佢哋，上半場就失咗兩球，今場一定要集中番啲。」

九龍城繼「高級組銀牌」、「賽馬會菁英盃」及聯賽首循環後，第4度遇上南區，之前錄得1勝2負，主教練陳銘剛強調視每場比賽為全新開始：「雖然首循環贏過南區，但無論之前對賽結果係點，我哋對球員嘅要求都只會更高，一如既往咁認真看待。」陣容方面，中堅韋利安有傷在身，上陣成疑。另外九龍城會方昨日透過Fb專頁公布兩名新兵，分別為由標準流浪來投的龍梓軒，以及來自丙組港峰的港青代表封天詠。

袁世傑有信心擸3分 上場作客悶和港會，前鋒袁世傑直認近兩場成績未如理想，惟球隊爭勝心始終不減，相信新援加入後能改善進攻能力：「最近呢兩場對住北區同港會都攞唔到3分，進攻上的確要改善，所以教練團都好努力調整，每場賽前都睇好多片去分析對手。南區踢法比較硬淨，我哋會作出針對性部署，只要同辛尼及幾位新隊友配合得到，絕對有機會擸晒3分。」

辛尼