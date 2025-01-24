首度為港隊建功劉家喬：球迷係世一！

Kyle表示︰「好開心可以喺大球場面對住香港球迷入波，呢個入球係好難忘嘅事，對我嚟講亦都係一個起點，推動自己繼續進步，盡力爭取正選。」談及今場的發揮，劉家喬亦坦言未如預期，尤其上半場浪費兩次機會。然而，作為港隊龍年最後一場賽事，次回合吸引超過8000名球入場觀賽，Kyle大讚今晚氣氛高漲，完全感受到港隊球迷的支持鼓勵：「班球迷90分鐘內不停為我哋打氣，畀到球員好大嘅力量，喺大球場入波係每個喺香港踢波細路嘅夢想，所以入波嗰下我都好激動，跑過去同球迷一齊慶祝，呢個係我最難忘嘅經歷，香港球迷『世一』！」