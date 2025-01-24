張桂華首奪12月最佳撲救

北區門將張桂華在12月8日對大埔的「賽馬會菁英盃」A組分組賽，撲出伊高沙托尼的近射，助球隊在分組取分，更獲球迷票選為【聚大金鳳—聚大行】12月份「最佳撲救」，亦是他職業生涯以來首個「最佳撲救」獎項，他表示會珍惜每個上陣機會，感激球隊教練的信任及幫助。

自2022至23年球季隨北區升班的張桂華，目前已踏入其職業生涯第二個球季，對於取得個人首個「最佳撲救」獎項，張桂華虛心表示仍有進步空間，會繼續爭取上陣機會：「上場對住大埔有救到幾球波，發揮上都唔錯，但去到下半場中段受傷換走，無辦法幫到球隊贏波出線，我覺得比較可惜。我會繼續努力提升自己，希望嚟緊喺聯賽爭取到多啲上陣機會，貢獻球隊。」他亦感激家人及球隊上下的支持鼓勵：「多謝我嘅屋企人，佢哋平時都會入場睇我踢波，又會成日問我關於比賽嘅嘢，畀到好多支持我。亦都多謝教練信任，喺菁英盃畀咗唔少機會我去擔正，令我累積到比起上個球季更加多嘅比賽經驗，今次先有機會成為候選之一，好開心可以攞到呢個獎。」